توفيت السيدة نهاد أبو خليل والدة كل من العقيد الركن جورج أبو خليل من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان والنقيب الشهيد خليل أبو خليل ووالدة زوجة العقيد الركن شربل بولس من النادي العسكري المركزي .

يقام المأتم بتاريخ 27 / 9 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة النجاة – بصاليم وتوارى الثرى في بلدة حوش بردى – بعلبك .

تقبل التعازي قبل الدفن بتاريخ 27 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 15.00 وبتاريخي 28 و 29 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 18.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – بصاليم .