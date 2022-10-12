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Published by lebarmy4 on سبت, 12/10/2022 - 20:55
توفيت السيدة منيرة نبيه رزق الله والدة العقيد الركن جورج رزق الله قائد فوج التدخل الأول.
توفيت السيدة منيرة نبيه رزق الله والدة العقيد الركن جورج رزق الله قائد فوج التدخل الأول.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 12 /2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس – اللويزة – بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 12 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 239844 /03.
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Date:
السبت, ديسمبر 10, 2022