توفيت السيدة منيرة نبيه رزق الله والدة العقيد الركن جورج رزق الله قائد فوج التدخل الأول.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 12 /2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس – اللويزة – بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 12 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 239844 /03.