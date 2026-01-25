توفيت الشيخة نوهاد حماد والدة العقيد الركن حسام أبو هدير من فوج التدخل السادس.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/١/٢٦ الساعة ۱۲.۰۰ في دار بلدة جباع - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويومَي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٢٧ و٢٠٢٦/١/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱٩.٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١ ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ ولغاية الساعة ١٤.٠٠ في دار البلدة المذكورة.