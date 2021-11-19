توفيت السيدة هناء حسن عوده والدة العقيد الركن حسان عوده قائد لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 / 2021 الساعة 11,00 في بلدة باتر – الشوف ( دار البلدة).

تقبل التعازي بعد الدفن في دار البلدة المذكورة لغاية الساعة 15,00 وبتاريخ 21 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في دار الطائفة الدرزية – فردان أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: 79/129696.