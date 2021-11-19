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Published by lebarmy12 on جمعة, 11/19/2021 - 19:52
توفيت السيدة هناء حسن عوده والدة العقيد الركن حسان عوده قائد لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 / 2021 الساعة 11,00 في بلدة باتر – الشوف ( دار البلدة).
تقبل التعازي بعد الدفن في دار البلدة المذكورة لغاية الساعة 15,00 وبتاريخ 21 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في دار الطائفة الدرزية – فردان أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: 79/129696.
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Date:
الجمعة, نوفمبر 19, 2021