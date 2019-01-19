توفيت السيدة كلير يوسف والدة العقيد الركن روني حاكمه من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس – القبيات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 21 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سانت تيريز المنصورية.