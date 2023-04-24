توفيت المربية جورجيت معيكي والدة العقيد الركن ريان معيكي من منطقة الجنوب – فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 4 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس القبيات – غوايا، وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 28 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة الصعود – ضبية، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:808006 /03.