توفيت السيدة جمال الحلو والدة العقيد الركن سيمون الحلو رئيس نادي الرتباء المركزي.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار شربل – السهيله – حملايا.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 2 /2023 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 19 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن سيمون الحلو على رقم الهاتف 656300 /03.