توفيت السيدة مريم يوسف والدة العقيد الركن طارق شاهين من اركان الجيش للعديد – رئيس المكتب الاداري.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 12 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار شربل – عبرين – البترون.

تقبل التعازي بتاريخ 17 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 18 / 12 / 2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإ تصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 933490 / 03.