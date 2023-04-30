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Published by amhammoud on أحد, 04/30/2023 - 23:08
توفيت الحاجة نهاد ناصر الدين والدة العقيد الركن عباس عقيل من مديرية المخابرات.
توفيت الحاجة نهاد ناصر الدين والدة العقيد الركن عباس عقيل من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2023 الساعة 11.30 في بلدة الرمادية - صور.
تقبل التعازي بتواريخ 2 ، 3 و 4 / 5 / 2023 للرجال والنساء في منزل الحاج المرحوم حسن عقيل الكائن في بلدة الجبين - صور وبتاريخ 5 / 5 / 2023 في حسينية بلدة الرمادية - حي السويدية، وبتاريخ 8 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية روضة الشهيدين - الغبيري - بيروت، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/795337.
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Date:
الأحد, أبريل 30, 2023