توفيت الحاجة نهاد ناصر الدين والدة العقيد الركن عباس عقيل من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2023 الساعة 11.30 في بلدة الرمادية - صور.

تقبل التعازي بتواريخ 2 ، 3 و 4 / 5 / 2023 للرجال والنساء في منزل الحاج المرحوم حسن عقيل الكائن في بلدة الجبين - صور وبتاريخ 5 / 5 / 2023 في حسينية بلدة الرمادية - حي السويدية، وبتاريخ 8 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية روضة الشهيدين - الغبيري - بيروت، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/795337.