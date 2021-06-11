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Published by lebarmy2 on سبت, 11/06/2021 - 13:25
توفيت السيدة ماري عضيمي والدة العقيد الركن فادي ابو عيد من مديرية التوجيه.
توفيت السيدة ماري عضيمي والدة العقيد الركن فادي ابو عيد من مديرية التوجيه.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 11 /2021 الساعة 14.00 في كنيسة مار سمعان للروم الكاثوليك – السبتية.
تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- العقيد الركن فادي ابو عيد: 316655 /70.
- السيد طانوس (زوج الفقيدة): 686580 /01.
- داني (إبن الفقيدة): 776044 /71.
- ناجي (إبن الفقيدة): 348548 /03.
- جوسلين (إبنة الفقيدة): 998139 /71.
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Date:
السبت, نوفمبر 6, 2021