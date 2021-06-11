توفيت السيدة ماري عضيمي والدة العقيد الركن فادي ابو عيد من مديرية التوجيه.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 11 /2021 الساعة 14.00 في كنيسة مار سمعان للروم الكاثوليك – السبتية.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- العقيد الركن فادي ابو عيد: 316655 /70.

- السيد طانوس (زوج الفقيدة): 686580 /01.

- داني (إبن الفقيدة): 776044 /71.

- ناجي (إبن الفقيدة): 348548 /03.

- جوسلين (إبنة الفقيدة): 998139 /71.