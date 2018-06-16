توفيت السيدة إيزابيل هيدموس والدة العقيد الركن فادي بو حيدر من لواء المشاة الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 6 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – العبادية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 وبتاريخي 18 و 19 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سيدة صيدنايا للروم الأرثوذكس – الدكوانة – خلف كاليري جورج متى.