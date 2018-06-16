Published by lebarmy12 on سبت, 06/16/2018 - 18:17

توفيت السيدة إيزابيل هيدموس والدة العقيد الركن فادي بو حيدر من لواء المشاة الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 6 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – العبادية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 وبتاريخي 18 و 19 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سيدة صيدنايا للروم الأرثوذكس – الدكوانة – خلف كاليري جورج متى.

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Date: 
السبت, يونيو 16, 2018