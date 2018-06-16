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Published by lebarmy12 on سبت, 06/16/2018 - 18:17
توفيت السيدة إيزابيل هيدموس والدة العقيد الركن فادي بو حيدر من لواء المشاة الثاني.
توفيت السيدة إيزابيل هيدموس والدة العقيد الركن فادي بو حيدر من لواء المشاة الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 6 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – العبادية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 وبتاريخي 18 و 19 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سيدة صيدنايا للروم الأرثوذكس – الدكوانة – خلف كاليري جورج متى.
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Date:
السبت, يونيو 16, 2018