توفيت السيدة محبه القاضي والدة العقيد الركن كميل القاضي من فوج الأشغال المستقل.

يقام المأتم بتاريخ 12/ 2 /2017 الساعة 14.00 في كنيسة مار مارون – عندقت – عكار، وتوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 13 و 14 /2 /2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار تقلا – جل الديب – بقنايا – المتن.