توفيت السيدة حنة بدران والدة العقيد الركن مارون ابراهيم من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 11 /2022 الساعة 115.30 في كنيسة مار انطونيوس الكبير- جديدة المتن ومن ثم توارى الثرى في مدافن سيدة الرجاء في الفنار .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 10 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.