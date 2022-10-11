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Published by lebarmy14 on خميس, 11/10/2022 - 13:03
توفيت السيدة حنة بدران والدة العقيد الركن مارون ابراهيم من لواء الحرس الجمهوري.
توفيت السيدة حنة بدران والدة العقيد الركن مارون ابراهيم من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 11 /2022 الساعة 115.30 في كنيسة مار انطونيوس الكبير- جديدة المتن ومن ثم توارى الثرى في مدافن سيدة الرجاء في الفنار .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 10 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 9, 2022