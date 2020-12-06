توفيت السيدة زينه اسعد سلهب والدة العقيد الركن محمد قصاص من مكتب التعاون و التنسيق.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 6 / 2020 الساعة 11.00 في مدافن بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل العقيد الركن المذكور أعلاه الكائن في مدينة بعلبك – رأس العين – قرب منتزه صيدح (رقم هاتف العقيد الركن محمد قصاص: خليوي:862608 / 03 – رباعي:4671 ).