توفيت الشيخة سلوى خداج والدة العقيد الركن مروان التيماني من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 /2023 الساعة 11.00 في قاعة آل التيماني – عيتات.

تقبل التعازي بتاريخي 19 و 20 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة آل التيماني الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 150411 /71.