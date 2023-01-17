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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 01/17/2023 - 21:16
توفيت الشيخة سلوى خداج والدة العقيد الركن مروان التيماني من اللواء اللوجستي.
توفيت الشيخة سلوى خداج والدة العقيد الركن مروان التيماني من اللواء اللوجستي.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 /2023 الساعة 11.00 في قاعة آل التيماني – عيتات.
تقبل التعازي بتاريخي 19 و 20 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة آل التيماني الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 150411 /71.
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Date:
الثلاثاء, يناير 17, 2023