توفيت السيدة جانيت دواليبي والدة العقيد الركن مسعود ابي شقره من فوج الاشغال المستقل.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 2 /2022 الساعة 12.00 في كنيسة مار مخايل – رياق، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 301812 /03.