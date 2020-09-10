توفيت السيدة ماري موسى سلامة والدة العقيد الركن ميشال الترشيشي من معهد الرتباء.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 10 /2020 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة المعونات – المعلقة – زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وعبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 804749 /03 أو على رقم هاتف شقيقه المهندس كرم الترشيشي: 493278 /03.