توفيت السيدة ادال كوراني والدة العقيد الركن ميشال طنوس من منطقة الشمال – فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 12 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جورجيوس في بلدة دير دلوم – زوق المقشرين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 20 و21 /12 /2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 507060 /76.