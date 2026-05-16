توفيت الحاجة منيفة بدوي جيدة والدة العقيد الطبيب حسين جيدة من طبابة منطقة الشمال.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦ الساعة ۱۱.۰۰ في مسجد بيت جيدة - بلدة عاصون - الضنية.

تُقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي ۱۷ و٢٠٢٦/٥/١٨ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ٢٠.٠٠ في قاعة بيت جيدة (للرجال) وفي منزل الفقيدة الكائن في البلدة (للنساء).