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Published by lebarmy5 on اثنين, 10/02/2017 - 10:06
توفيت السيدة سعاد حلال والدة العقيد الطبيب وجدي حداد من الطبابة العسكرية.
توفيت السيدة سعاد حلال والدة العقيد الطبيب وجدي حداد من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 10 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة القيامة – عين دارة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2 /10 /2017 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون مار جريس للروم الأرثوذكس عين دارة وبتاريخ 3 /10 /2017 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جريس – الاشرفية (قرب مستشفى الروم)
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Date:
السبت, سبتمبر 30, 2017