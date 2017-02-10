توفيت السيدة سعاد حلال والدة العقيد الطبيب وجدي حداد من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 10 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة القيامة – عين دارة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2 /10 /2017 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون مار جريس للروم الأرثوذكس عين دارة وبتاريخ 3 /10 /2017 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جريس – الاشرفية (قرب مستشفى الروم)