توفيت السيدة أميرة الحلبي والدة العقيد المتقاعد بسام أبو ذياب (960223) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 6 / 2023 الساعة 12,00 في دار بلدة الجاهلية – الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 20 و 21 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في دار البلدة المذكورة أعلاه وباقي أيام الأسبوع في منزل العائلة أو عبر الإتصال بالعقيد المتقاعد بسام أبو ذياب 0012065038383 – 03/537861.