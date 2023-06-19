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Published by lebarmy12 on اثنين, 06/19/2023 - 21:19
توفيت السيدة أميرة الحلبي والدة العقيد المتقاعد بسام أبو ذياب (960223) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 6 / 2023 الساعة 12,00 في دار بلدة الجاهلية – الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 20 و 21 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في دار البلدة المذكورة أعلاه وباقي أيام الأسبوع في منزل العائلة أو عبر الإتصال بالعقيد المتقاعد بسام أبو ذياب 0012065038383 – 03/537861.
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Date:
الاثنين, يونيو 19, 2023