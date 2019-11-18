توفيت السيدة وداد جعجع والدة العقيد المتقاعد حسيب جعجع من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 11 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة البرج – دير الأحمر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 18 /11 / 2019 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 20 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس الفوقا – ذوق الخراب (ضبيه).