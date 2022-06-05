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Published by lebarmy12 on جمعة, 05/06/2022 - 07:39
توفيت السيدة وفاء عثمان أفيوني والدة العقيد المتقاعد عادل زريقه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 5 / 2022 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال – طرابلس وتوارى الثرى في مدافن باب الرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة في شارع البلحة – بناية السفير ط2 وبتاريخي 6 و 7 / 5 / 2022 بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة مسجد التوجيه وبتاريخ 8 / 5 / 2022 بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في مسجد المنية، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/325400.
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Date:
الخميس, مايو 5, 2022