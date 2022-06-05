توفيت السيدة وفاء عثمان أفيوني والدة العقيد المتقاعد عادل زريقه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 5 / 2022 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال – طرابلس وتوارى الثرى في مدافن باب الرمل.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة في شارع البلحة – بناية السفير ط2 وبتاريخي 6 و 7 / 5 / 2022 بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة مسجد التوجيه وبتاريخ 8 / 5 / 2022 بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في مسجد المنية، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/325400.