توفيت السيدة عبلا طنوس مخلوطة والدة العقيد المتقاعد نقولا طنوس ( 800067) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 10 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة القديس ساسين – عفصديق – الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 17 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.30 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد المتقاعد نقولا طنوس على رقم الهاتف: 641481 / 70 .