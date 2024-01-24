توفيت السيدة أمال شباط والدة العقيد المهندس الكسندر صايغ من امانة الاركان.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 1 /2024 الساعة 15.30 في كاتدرائية مار جرجس الرعائية – صربا – جونية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00، ولغاية الساعة 18.00 في الكاتدرائية المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 071600 /70.