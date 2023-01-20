توفيت السيدة جورجيت بطرس والدة العقيد بيار بطرس من لواء المشاة السابع.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 1 / 2023 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة الغسالة العجائبية – القبيات، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12,30 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 23 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة الرجاء للروم الملكيين الكاثوليك ( الفنار العالي) – مقابل شاركوتيه عون – مفرق إستراحة الصياد، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:76/635603.