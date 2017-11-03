- En
- Fr
- عربي
Published by ikfares on سبت, 03/11/2017 - 10:50
توفيت السيدة ماكي طعمه والدة العقيد جميل طعمه من فرع مخابرات منطقة الشمال.
توفيت السيدة ماكي طعمه والدة العقيد جميل طعمه من فرع مخابرات منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ 11 /3 /2017 الساعة 16,00 في كنيسة منيارة للروم الأرثوذوكس – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 12 و13 /3 /2017 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في البيت الأرثوذكسي وبتاريخ 14 /3 /2017 ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة الصعود الإلهية الارثوذكسية - كفرحباب.
Ar
Date:
الجمعة, مارس 10, 2017