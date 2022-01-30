توفيت السيدة روزه ميشال بارداقجي والدة كل من العقيد جوني ابو جوده من لواء المشاة التاسع، والرائد داني ابو جوده من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 1 /2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس – جسر الباشا، وينقل الجثمان الى معاصر بيت الدين وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أرقام الهواتف التالية:

أبنائها: - العقيد جوني ابو جوده: 415250 /03

- الرئد داني ابو جوده: 444775 /03

- السيد موسى ابو جوده: 168999 /03