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Published by lebarmy2 on أحد, 01/30/2022 - 12:04
توفيت السيدة روزه ميشال بارداقجي والدة كل من العقيد جوني ابو جوده من لواء المشاة التاسع، والرائد داني ابو جوده من ضباط المديرية العامة للأمن العام.
توفيت السيدة روزه ميشال بارداقجي والدة كل من العقيد جوني ابو جوده من لواء المشاة التاسع، والرائد داني ابو جوده من ضباط المديرية العامة للأمن العام.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 1 /2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس – جسر الباشا، وينقل الجثمان الى معاصر بيت الدين وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أرقام الهواتف التالية:
أبنائها: - العقيد جوني ابو جوده: 415250 /03
- الرئد داني ابو جوده: 444775 /03
- السيد موسى ابو جوده: 168999 /03
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Date:
الأحد, يناير 30, 2022