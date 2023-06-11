توفيت السيدة نهى مسعد والدة العقيد زياد ابو شحادي من مديرية المخابرات ووالدة زوجة العميد الطيار شادي فرحات من القوات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 11 / 2023 الساعة 14,30 في كنيسة سيدة الإنتقال – صغبين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 8 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بكل من العقيد زياد ابو شحادي على رقم الهاتف : خلوي : 459457 / 03 والعميد الطيار شادي فرحات على رقم الهاتف : خلوي : 007997 / 70 .