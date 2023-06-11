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Published by lebarmy10 on اثنين, 11/06/2023 - 18:38
توفيت السيدة نهى مسعد والدة العقيد زياد ابو شحادي من مديرية المخابرات ووالدة زوجة العميد الطيار شادي فرحات من القوات الجوية.
توفيت السيدة نهى مسعد والدة العقيد زياد ابو شحادي من مديرية المخابرات ووالدة زوجة العميد الطيار شادي فرحات من القوات الجوية.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 11 / 2023 الساعة 14,30 في كنيسة سيدة الإنتقال – صغبين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 8 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بكل من العقيد زياد ابو شحادي على رقم الهاتف : خلوي : 459457 / 03 والعميد الطيار شادي فرحات على رقم الهاتف : خلوي : 007997 / 70 .
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Date:
الاثنين, نوفمبر 6, 2023