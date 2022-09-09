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Published by lebarmy16 on جمعة, 09/09/2022 - 12:50
توفيت السيدة لوريس ادوار نصار والدة العقيد زياد الرموز من مقر عام منطقة جبل لبنان.
توفيت السيدة لوريس ادوار نصار والدة العقيد زياد الرموز من مقر عام منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 9 / 2022 الساعة 17.00 في كنيسة مار مخايل للروم الكاثوليك – نابيه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 10 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 876747 / 03
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Date:
الجمعة, سبتمبر 9, 2022