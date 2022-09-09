توفيت السيدة لوريس ادوار نصار والدة العقيد زياد الرموز من مقر عام منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 9 / 2022 الساعة 17.00 في كنيسة مار مخايل للروم الكاثوليك – نابيه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 10 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 876747 / 03