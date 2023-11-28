توفيت الشيخة امال قطيش والدة العقيد سائد الغصيني من مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 11 / 2023 الساعة 11,00 في دار آل الغصيني – بعقلين.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 30 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في دار آل الغصيني – بعقلين، وباقي أيام الأسبوع في منزل العقيد سائد الغصيني الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/597772.