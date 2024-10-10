توفيت المربية سليمة يوسف أحمد والدة العقيد سليم حسن من منطقة بيروت.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠ الساعة ١١:٠٠ في جبانة جبل محسن.

تقبل التعازي بتاريخي ۱۱ و۲۰۲٤/۱۰/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ للرجال في القاعة الاجتماعية - جبل محسن وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في جبل محسن - بناية عبد الكريم حسن الطابق الرابع، أو عبر الاتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۷۳۳۱۲٦.