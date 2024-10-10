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Published by lebarmy4 on خميس, 10/10/2024 - 11:15
توفيت المربية سليمة يوسف أحمد والدة العقيد سليم حسن من منطقة بيروت.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠ الساعة ١١:٠٠ في جبانة جبل محسن.
تقبل التعازي بتاريخي ۱۱ و۲۰۲٤/۱۰/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ للرجال في القاعة الاجتماعية - جبل محسن وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في جبل محسن - بناية عبد الكريم حسن الطابق الرابع، أو عبر الاتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۷۳۳۱۲٦.
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Date:
الخميس, أكتوبر 10, 2024