توفيت السيدة ايلان عون والدة العقيد شكري الحلو من منطقة الجنوب – قائد موقع جزين.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 3 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – جزين، وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد شكري الحلو على رقم الهاتف: 380066 /70.