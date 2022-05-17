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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 05/17/2022 - 12:35
توفيت السيدة غلوريا مارون شدياق والدة العقيد طبيب الاسنان بولا نعمان من طبابة منطقة جبل لبنان.
توفيت السيدة غلوريا مارون شدياق والدة العقيد طبيب الاسنان بولا نعمان من طبابة منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 5 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – الأشرفية، ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 وبتاريخ 19 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, مايو 17, 2022