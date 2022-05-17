توفيت السيدة غلوريا مارون شدياق والدة العقيد طبيب الاسنان بولا نعمان من طبابة منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 5 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – الأشرفية، ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 وبتاريخ 19 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.