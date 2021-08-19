توفيت السيدة هيام معروف ذبيان والدة العقيد فؤاد ذبيان من جهاز أمن المطار.

أقيم المأتم بتاريخ 18 / 8 / 2021 الساعة 12.00 في مسقط رأسها مزرعة الشوف.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 8 / 2021 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار آل ذبيان، وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيدة في الكحلونية الطريق الفوقا أو على رقم هاتف الضابط القائد:718298 / 03 .