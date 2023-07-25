توفيت السيدة غادة إلياس الشريط والدة العقيد فادي وازن (20020002) من أركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 7 / 2023 الساعة 14,00 في الكنيسة الإنجيلية – رياض الصلح – مقابل السراي الحكومي، ثم ينقل الجثمان إلى بلدة عميق – الشوف حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 27 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة شارل سعد في الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد فادي وازن على رقم الهاتف: 03/731795.