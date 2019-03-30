توفيت الحاجة نجيبة فرحات والدة العقيد فضل فرحات من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 3 / 2019 الساعة 14.00 في حسينية بلدة بيت شاما - البقاع، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 31 / 3 / 2019 وبتاريخي 1 و 2 / 4 / 2019 في منزل زوج الفقيدة الحاج عباس فرحات الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب مخفر الدرك، وبتاريخ 4 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - قرب المديرية العامة لأمن الدولة.