توفيت الحاجة جميلة حسن هدّار خير الدين والدة العقيد ماهر خير الدين من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الهندسة ووالدة زوجة العميد المهندس المتقاعد سمير خير الدين من ضبّاط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 1 / 2022 الساعة 14.00 في جبانة بلدة علمات الشمالية.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية علمات الشمالية وبعد الدفن في منزلها الكائن في تحويطة الغدير، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- إبنها العقيد ماهر خير الدين: 03/143803.

- إبنها الأستاذ سمير خير الدين: 03/288933.

- إبنها المؤهل أول عماد خير الدين: 71/353604.