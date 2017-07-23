توفيت السيدة نها عيد والدة العقيد محمد عثمان من لواء المشاة الثامن.

يقام المأتم بتاريخ 24/ 7/ 2017 عقب صلاة الظهر في بلدة المغيرية- الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 25 و26 /7/ 2017 في منزل والد العقيد محمد عثمان الكائن في البلدة المذكورة أعلاه

وبتاريخي 27 /7/ 2017 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 للرجال والنساء في جامع الخاشقجي- قاعة الدكتور محي الدين البرغوث- قصقص ( رقم هاتف العقيد محمد عثمان رباعي: 8087 خلوي:757271/ 70).

