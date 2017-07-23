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Published by fkhatoum on اثنين, 07/24/2017 - 08:34
توفيت السيدة نها عيد والدة العقيد محمد عثمان من لواء المشاة الثامن.
وبتاريخي 27 /7/ 2017 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 للرجال والنساء في جامع الخاشقجي- قاعة الدكتور محي الدين البرغوث- قصقص ( رقم هاتف العقيد محمد عثمان رباعي: 8087 خلوي:757271/ 70).
توفيت السيدة نها عيد والدة العقيد محمد عثمان من لواء المشاة الثامن.
يقام المأتم بتاريخ 24/ 7/ 2017 عقب صلاة الظهر في بلدة المغيرية- الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 25 و26 /7/ 2017 في منزل والد العقيد محمد عثمان الكائن في البلدة المذكورة أعلاه
وبتاريخي 27 /7/ 2017 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 للرجال والنساء في جامع الخاشقجي- قاعة الدكتور محي الدين البرغوث- قصقص ( رقم هاتف العقيد محمد عثمان رباعي: 8087 خلوي:757271/ 70).
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Date:
الأحد, يوليو 23, 2017