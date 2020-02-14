توفيت السيدة صباح طحيني والدة العقيد محمد هاشم من فرع مخابرات منطقة الجنوب.

يُقام المأتم بتاريخ 14 / 2 / 2020 الساعة 15.00 في جبانة بلدة برج الشمالي - صور.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل نجلها "علي" الكائن على طريق عام برج الشمالي - الحوش محلة النباعة.

وبتاريخ 16 / 2 / 2020 الساعة 15.00 في حسينية بلدة برج الشمالي وبتاريخ 18 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة.