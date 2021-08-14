توفيت الشيخة نجلاء ريدان والدة العقيد وليد المقت من منطقة الجنوب – فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 15 /8 /2021 الساعة 10,00 في دار آل فايق – راشيا الوادي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 16 و17 /8 /2021 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في الدار المذكور أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : خلوي: 578278 /03 أو على رقم شقيقه السيد عصام: 928694 /70.