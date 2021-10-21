توفيت الشيخة سميحة المصري والدة العقيد يوسف المصري من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووالدة زوجة العقيد الركن زياد فياض من اركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 10 /2021 الساعة 11.00 في المركز الإجتماعي لعائلة آل المصري – صليما – بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 23 و24 / 10 /2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في المركز المذكور وبتواريخ 25، 26 و27 /10 /2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيدة الكائن في بلدة صليما أو عبر الإتصال بالعقيد يوسف المصري على رقم الهاتف: 913606 /03 أو العقيد الركن زياد فياض على رقم الهاتف: 130127 /79.