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Published by lebarmy2 on جمعة, 10/22/2021 - 08:43
توفيت الشيخة سميحة المصري والدة العقيد يوسف المصري من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووالدة زوجة العقيد الركن زياد فياض من اركان الجيش للعمليات.
توفيت الشيخة سميحة المصري والدة العقيد يوسف المصري من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووالدة زوجة العقيد الركن زياد فياض من اركان الجيش للعمليات.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 10 /2021 الساعة 11.00 في المركز الإجتماعي لعائلة آل المصري – صليما – بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 23 و24 / 10 /2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في المركز المذكور وبتواريخ 25، 26 و27 /10 /2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيدة الكائن في بلدة صليما أو عبر الإتصال بالعقيد يوسف المصري على رقم الهاتف: 913606 /03 أو العقيد الركن زياد فياض على رقم الهاتف: 130127 /79.
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Date:
الخميس, أكتوبر 21, 2021