توفيت السيدة هدى إبراهيم مخلوطه والدة العماد جوزاف عون قائد الجيش ووالدة زوجة العميد المتقاعد اندريه رحال (830160) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 1 / 2024 الساعة 10.00 في كنيسة سانت تريز –الفياضيه ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة السيدة – العيشية حيث تقام صلاة وضع البخور الساعة 13.00 وتقبل التعازي في صالون الكنيسة المذكورة لغاية الساعة 16.00.

تقبل التعازي قبل الصلاة لراحة نفسها إبتداءً من الساعة 9.00 وبتاريخي 7 و 8 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سانت تريز – الفياضيه.