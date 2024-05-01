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Published by lebarmy4 on جمعة, 01/05/2024 - 16:24
توفيت السيدة هدى إبراهيم مخلوطه والدة العماد جوزاف عون قائد الجيش ووالدة زوجة العميد المتقاعد اندريه رحال (830160) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة هدى إبراهيم مخلوطه والدة العماد جوزاف عون قائد الجيش ووالدة زوجة العميد المتقاعد اندريه رحال (830160) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 1 / 2024 الساعة 10.00 في كنيسة سانت تريز –الفياضيه ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة السيدة – العيشية حيث تقام صلاة وضع البخور الساعة 13.00 وتقبل التعازي في صالون الكنيسة المذكورة لغاية الساعة 16.00.
تقبل التعازي قبل الصلاة لراحة نفسها إبتداءً من الساعة 9.00 وبتاريخي 7 و 8 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سانت تريز – الفياضيه.
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Date:
الجمعة, يناير 5, 2024