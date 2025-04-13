توفيت الحاجة دنيا عدره والدة العميد أحمد عدره قائد معهد تدريب الأفراد.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣ عقب صلاة الظهر في بلدة مراح الخوخ - أكروم - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۲۰:٠۰ وبتاريخي ١٤ و۲۰۲٥/٤/١٥ ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة آل عدره الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد أحمد عدره على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٥٣٢٠٤.