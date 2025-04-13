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Published by lebarmy3 on أحد, 04/13/2025 - 09:20
توفيت الحاجة دنيا عدره والدة العميد أحمد عدره قائد معهد تدريب الأفراد.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣ عقب صلاة الظهر في بلدة مراح الخوخ - أكروم - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۲۰:٠۰ وبتاريخي ١٤ و۲۰۲٥/٤/١٥ ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة آل عدره الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد أحمد عدره على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٥٣٢٠٤.
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Date:
السبت, أبريل 12, 2025