توفيت الحاجة فوزية حسن شاهين والدة العميد إدمون شاهين من اللواء اللوجستي.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ الساعة ١١:٠٠ في جبانة مدينة الهرمل.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ ٣ و٤ و٢٠٢٥/٣/٥ في منزل الفقيدة الكائن في ساحة السرايا في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - بيروت.