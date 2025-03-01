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Published by lebarmy2 on سبت, 03/01/2025 - 19:31
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ الساعة ١١:٠٠ في جبانة مدينة الهرمل.
توفيت الحاجة فوزية حسن شاهين والدة العميد إدمون شاهين من اللواء اللوجستي.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ الساعة ١١:٠٠ في جبانة مدينة الهرمل.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ ٣ و٤ و٢٠٢٥/٣/٥ في منزل الفقيدة الكائن في ساحة السرايا في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - بيروت.
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Date:
السبت, مارس 1, 2025