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Published by lebarmy4 on خميس, 08/08/2019 - 06:42
توفيت السيدة كاترين ليشع والدة العميد الإداري المتقاعد ايلي زرور من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة كاترين ليشع والدة العميد الإداري المتقاعد ايلي زرور من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2019 الساعة 16.30 في كنيسة القديسة حنة – حصرون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 9 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة القديسة حنة، وسيقام قداس لراحة نفسها بتاريخ 25 / 8 / 2019 الساعة 11.00 في قاعة الكنيسة المذكورة.(رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد إيلي زرور: 448278 / 03 )
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Date:
الأربعاء, أغسطس 7, 2019