توفيت السيدة كاترين ليشع والدة العميد الإداري المتقاعد ايلي زرور من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2019 الساعة 16.30 في كنيسة القديسة حنة – حصرون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 9 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة القديسة حنة، وسيقام قداس لراحة نفسها بتاريخ 25 / 8 / 2019 الساعة 11.00 في قاعة الكنيسة المذكورة.(رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد إيلي زرور: 448278 / 03 )