Published by lebarmy4 on خميس, 08/08/2019 - 06:42

توفيت السيدة كاترين ليشع والدة العميد الإداري المتقاعد ايلي زرور من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2019 الساعة 16.30 في كنيسة القديسة حنة – حصرون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 9 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة القديسة حنة، وسيقام قداس لراحة نفسها بتاريخ 25 / 8 / 2019 الساعة 11.00 في قاعة الكنيسة المذكورة.(رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد إيلي زرور: 448278 / 03 )

 

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Date: 
الأربعاء, أغسطس 7, 2019