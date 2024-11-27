توفيت السيدة جنفياف جرمانوس والدة العميد الإداري المتقاعد جورجات صليبا (۹۲۰۱۰۹) ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد جهاد فرسان (۸٦۰۱۱۰) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - بتغرين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

•العميد الإداري المتقاعد جورجات صليبا: ٧٠/٦٦٥٤٥٤.

•العميد الركن المتقاعد جهاد فرسان: ۰۳/۳۰۳۸۱۷.