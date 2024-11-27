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Published by lebarmy4 on أربعاء, 11/27/2024 - 19:14
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
توفيت السيدة جنفياف جرمانوس والدة العميد الإداري المتقاعد جورجات صليبا (۹۲۰۱۰۹) ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد جهاد فرسان (۸٦۰۱۱۰) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - بتغرين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
•العميد الإداري المتقاعد جورجات صليبا: ٧٠/٦٦٥٤٥٤.
•العميد الركن المتقاعد جهاد فرسان: ۰۳/۳۰۳۸۱۷.
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 27, 2024