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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 07/17/2018 - 13:06
توفيت السيدة جوزفين خنيفس والدة العميد الإداري المتقاعد حسان القسيس من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جوزفين خنيفس والدة العميد الإداري المتقاعد حسان القسيس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 /7 /2018 الساعة 16,00 في كنيسة القديس جاورجيوس – إبل السقي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,30 وبتاريخ 18 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 19 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس – جديدة المتن (رقم هاتف العميد الاداري المتقاعد حسان القسيس: 008191 / 70)
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Date:
الاثنين, يوليو 16, 2018