توفيت السيدة جوزفين خنيفس والدة العميد الإداري المتقاعد حسان القسيس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 /7 /2018 الساعة 16,00 في كنيسة القديس جاورجيوس – إبل السقي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,30 وبتاريخ 18 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 19 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس – جديدة المتن (رقم هاتف العميد الاداري المتقاعد حسان القسيس: 008191 / 70)