توفيت السيدة تريز الخوند والدة العميد الإداري المتقاعد سامي باسيل (۹۲۰۱۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة - صيدون.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٦ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح.