Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/24/2025 - 22:21

توفيت السيدة تريز الخوند والدة العميد الإداري المتقاعد سامي باسيل (۹۲۰۱۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة - صيدون.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٦ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح.

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Date: 
الثلاثاء, يونيو 24, 2025