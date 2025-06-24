- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/24/2025 - 22:21
توفيت السيدة تريز الخوند والدة العميد الإداري المتقاعد سامي باسيل (۹۲۰۱۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة تريز الخوند والدة العميد الإداري المتقاعد سامي باسيل (۹۲۰۱۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة - صيدون.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٦ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح.
Ar
Date:
الثلاثاء, يونيو 24, 2025