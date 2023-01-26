توفيت السيدة بهجات رزق والدة العميد الإداري المتقاعد طوني عبود من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 1 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك - ذوق مكايل - السوق العتيق.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 27 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/565570.