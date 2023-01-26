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Published by lebarmy3 on خميس, 01/26/2023 - 14:37
توفيت السيدة بهجات رزق والدة العميد الإداري المتقاعد طوني عبود من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة بهجات رزق والدة العميد الإداري المتقاعد طوني عبود من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 1 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك - ذوق مكايل - السوق العتيق.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 27 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/565570.
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Date:
الخميس, يناير 26, 2023